Варшава и Вашингтон достигли прогресса в вопросе создания базы США в Польше

Администрация президента США Дональда Трампа и власти Польши приближаются к договоренности в консультациях, касающихся размещения американской военной базы на территории республики, сообщает Bloomberg.

В публикации говорится, что Вашингтон и Варшава пока еще не пришли к единому мнению о том, будет ли идти речь о непосредственном создании военного объекта США в Польше или о постепенном наращивании американского военного присутствия в республике, передает ТАСС.

По сведениям Bloomberg, Трамп пока не выразил однозначно свое мнение относительно указанных планов.

Однако, по словам источников, глава Белого дома рассматривает возможность потребовать от стран, в которых находятся военные базы США, не только полностью оплачивать все расходы на американские военные объекты, но и платить Вашингтону дополнительные средства.

В публикации приводятся слова руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретта Марки, который подтвердил, что стороны проводят консультации относительно присутствия американских сил в Польше, однако отказался сообщить подробности.

При этом отмечается, что представители США и Польши сейчас уже не считают целесообразным дать базе название «Форт Трамп».

По словам источников, если стороны придут к единому мнению, президент США Дональд Трамп может осенью текущего года посетить Польшу.

Напомним, Варшава предложила Вашингтону разместить на территории Польши бронетанковую дивизию США, выразив готовность взять на себя расходы в 1,5-2 млрд долларов. При этом в Соединенных Штатах заявляли, что пока не собираются размещать в Польше базу «Форт Трамп».

Кроме того, стало известно о закупке Польшей 20 пусковых установок американской реактивной системы залпового огня HIMARS, ракеты которой могут достать до Калининградской области.

Помимо этого, Варшава собралась увеличить численность американских войск в Польше.

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