Скончался американский фантаст Джин Вулф

Известный американский фантаст Джин Вулф умер 14 апреля в возрасте 87 лет от болезни сердца, сообщил сайт издательства литературы в жанре научной фантастики и фэнтези Tor, где публиковался автор.

«Он оставляет за собой впечатляющий объем работы, но, тем не менее, нам его будет очень не хватать», – цитирует РИА «Новости» комментарий издательства в связи со смертью писателя.

Фантаст был известен своим четырехтомником «Книга Нового Солнца». Всего Вулф написал свыше 30 произведений и получил за них множество премий, включая Всемирную премию фэнтези (World Fantasy Award) в 1996 году.

Почитателем его таланта были такие известные писатели, как Патрик О'Лири, Урсула Ле Гуин, Майкл Суэнвик и другие.

Вулф родился в семье торговца в Нью-Йорке 7 мая 1931 года. В 1949 году он поступил в колледж, а в 1951 уже опубликовал свой первый рассказ в студенческом журнале. Однако учебное заведение молодой писатель не окончил и пошел в армию и принял участие в Корейской войне.

После возвращения он поступил в Хьюстонский университет на специальность «Промышленный инженер». Через какое-то время стал редактором журнала «Промышленная технология» (в честь него назван один из сборников рассказов). С 1956 года его произведения начали регулярно публиковаться в журналах и сборниках, а в начале 70-х годов Вулф написал сразу две книги, которые признали шедеврами.