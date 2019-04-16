Названо местонахождение хранившегося в Нотр-Даме тернового венца Христа

Терновый венец Иисуса Христа и туника святого Людовика, которые хранились в соборе Парижской Богоматери, перевезены в мэрию Парижа, остальные произведения искусства будут отправлены в Лувр и отреставрированы, сообщил министр культуры Франции Франк Риестер.

«Произведения – наиболее ценные из них со вчерашнего вечера помещены в безопасное место в парижской мэрии», – цитирует Риестера РИА «Новости».

По его словам, в мэрии сейчас находятся терновый венец Христа и туника святого Людовика. Остальные сокровища, добавил министр, отправят в безопасное место в Лувре – во вторник или в среду.

Картины Нотр-Дама вывезут в пятницу, их также отправят в резервы Лувра, где осушат, защитят и отреставрируют. Риестер добавил, что картины не были затронуты огнем, но были задымлены.

Нотр-Да-де-Пари загорелся вечером в понедельник. Здание удалось спасти от полного разрушения, хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа.