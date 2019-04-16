Путин призвал модернизировать ракетно-космическую отрасль

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль и совершенствовать модель менеджмента.

«Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни», – сказал глава государства, передает ТАСС.

На прошлой неделе Путин в День космонавтики посетил НПО «Энергомаш», ознакомился с производственным процессом и рассказал о будущем Национального космического центра.

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