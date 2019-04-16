Задержан взявший заложницу в московском метро мужчина

Полиция задержала в московском метро неадекватного мужчину, который ворвался в служебное помещение с молотком и взял в заложники сотрудницу метрополитена, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«По предварительным данным, утром 16 апреля мужчина прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции метро «Автозаводская», закрылся изнутри и стал угрожать молотком сотруднице метрополитена, а также выдвигать различные требования», – цитирует ТАСС Иванову.

Мужчина был задержан в течение часа, пострадавших нет. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

По словам источника в правоохранительных органах, нападавший является жителем Ростовской области. По предварительной информации, мужчина психически болен, он будет проверен на вменяемость.

В конце марта на станции метро «Курская» в Москве неадекватный мужчина напал на пассажиров и нанес побои сотруднику полиции.