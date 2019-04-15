Турция пообещала не интегрировать С-400 в системы вооружений НАТО

Российская система С-400 не будет интегрирована Анкарой в какие-либо действующие системы вооружений НАТО, заявил министр обороны Турции Акар Хулуси.

«Вопреки высказанным мнениям, эта покупка не символизирует изменения нашей политической позиции. Никаких изменений обязательств Турции в НАТО нет», – также отметил Акар, который участвует в конференции по американо-турецким отношениям в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

Напомним, США и НАТО опасаются, что С-400 окажутся «в центре интегрированной в НАТО системы противоракетной обороны». Также Вашингтон боится утечки секретных технологий F-35 из-за использования Турцией С-400. В результате США приостановили поставку в Турцию оборудования, связанного с производством истребителей пятого поколения.

Турция не собирается отказываться от поставок С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что поставки систем могут начаться до июля 2019 года, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможно заключение еще одной сделки по поставкам ЗРС С-400.