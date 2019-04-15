Живое сердце впервые напечатали на 3D-принтере

Исследователи из Университета Тель-Авива впервые в мире напечатали живое сердце из человеческой ткани, сообщила пресс-служба учебного заведения.

«Впервые в мире ученые из лаборатории профессора Таля Двира в Университете Тель-Авива смогли решить одну из главных задач современной медицины: используя 3D-принтер, они из тканей человека, взятых у пациента, напечатали целое, живое сердце», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что такое открытие даст возможность печатать органы, индивидуально подстраивая их под пациентов.

Напечатанное сердце размером с ягоду. В дальнейшем такие органы планируют пересаживать животным, например, кроликам и крысам. А через 10 лет ученые намерены использовать сердца для трансплантации людям, уточняет радио Израиля Kan.

В 2017 году китайские ученые изобрели 3D-принтер для массового производства человеческих тканей, однако тогда создание тканей на био-принтерах было слабо распространено. Многие машины работали медленно, либо качество производимого материала не соответствовало стандартам.