Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией

В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Отмечается, что сотрудник полиции при исполнении своих служебных обязанностей не принял мер против водителя грузового автомобиля, который был за рулем без документов на грузовик, говорится на сайте СК.

По версии следствия, подозреваемый покрывал знакомого водителя с 2017 по 2019 год.

Проводится служебная проверка. На данный момент полицейский находится под домашним арестом. Ему грозит увольнение из органов внутренних дел, также к ответственности будет привлечены его начальство. На YouTube опубликовали видео задержания.