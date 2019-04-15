Украинская армия провела учения в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины из состава так называемой операции объединенных сил (ООС) провели в Донбассе учения авиации и ракетных частей ПВО по устранению воздушных целей.

«В ходе учений подразделения объединенных сил отработали вопросы выявления, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществления маневра в новые позиционные районы, ведения огня по воздушному противнику из засад. Также состоялись практические пуски ракет и ведения огня пушечным вооружением по воздушным целям», – говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

Учения проходили при участии самолетов истребительной авиации, а также подразделений зенитных ракетных войск. В частности, использовалась техника советской разработки – зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, «Бук-М1», «Оса-АКМ», «Стрела-10», 2С6 «Тунгуска», переносные ЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

«На отдельном участке полигона была построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Сведения о средствах воздушного нападения получала и передавала на пункт управления система радиотехнических войск», – добавили в пресс-службе.

Между тем, украинские силовики 14 апреля за сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, один мирный житель получил ранение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД