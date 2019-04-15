МИД предупредил россиян об опасности вербовки в качестве наркокурьеров

Министерство иностранных дел решило предостеречь сограждан от попыток транснациональных синдикатов использовать россиян в качестве наркокурьеров.

«В последнее время участились задержания российских граждан правоохранительными органами зарубежных государств по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Фиксируются попытки со стороны транснациональных наркосиндикатов завербовать граждан Российской Федерации и использовать их в качестве #слепых_мулов – наркокурьеров», – сказано в сообщении консульского департамента МИД в Facebook.

Там также отмечается, что чаще граждан вербуют через соцсети и мессенджеры, а в качестве воздействия могут применяться методы шантажа и запугивания.

В ведомстве отметили, что наиболее опасным направлением, исходя из частоты попыток задействовать российских граждан в качестве наркокурьеров, являются маршруты доставки наркотиков из Южной Америки в Юго-Восточную Азию.

«В этой связи МИД России в очередной раз предупреждает о необходимости соблюдать законы и обычаи государства пребывания, проявлять здоровую подозрительность и ни в коем случае не принимать посылки, дорожные сумки, чемоданы и другие подобные вещи, даже «пустые», для доставки на территорию зарубежных стран», – говорится в сообщении.

В МИД также напомнил, что во многих странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии за преступления, связанные с наркотиками грозят длительные тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения, а в некоторых государствах возможно применение смертной казни.

Ранее сообщалось, что россиянина арестовали в аэропорту Бали с тремя килограммами гашиша, замаскированного под тюбики зубной пасты.