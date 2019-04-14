Bloomberg назвал самые богатые семьи в «Игре престолов»

Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших домов во вселенной сериала «Игра престолов», заключительный сезон которого выходит 14 апреля.

Самым богатым домом, по версии Bloomberg, является семейство Таргариенов. Дейенерис принадлежит самый ценный актив – драконы. При этом эксперты затруднились определить точный денежный эквивалент их стоимости, однако назвали существ «источником почти несравнимой силы». Кроме того, к заключительному сезону героине удалось получить контроль над крепостью Кастерли-Рок (он же Бобровый утес) и бухтой Работорговцев. Также в ее активы входит Драконий остров, где можно добывать «потенциально ценное» драконье стекло, передает ТАСС.

На второй строчке рейтинга – Ланнистеры. Эта семья контролируют торговые пути, а также имеет доступ к «глобальной финансовой системе» – речь идет о возможности брать кредиты у Железного банка Браавоса.

Тройку рейтинга замыкает дом Арренов, которые контролируют долину Аррен. Им принадлежит замок Орлиное Гнездо, завоевать который, как считается, невозможно.

Старки расположились на четвертом месте. Им принадлежат обширные северные земли, на которых можно добывать большие объемы ценных ресурсов, в том числе лес, железо и серебро. Это сложный для развития регион. Составители рейтинга сравнили его с Сибирью.

На пятом месте находится дом Грейджой. В рейтинг также вошли дома Мартелл, Талли, Баратеон и Тайрелл. При составлении списка оценивалось то, как менялось состояние семей на протяжении семи сезонов.

Напомним, первая серия последнего сезона выйдет в ночь на 15 апреля 2019 года.

Между тем якутские фанаты «Игры престолов» сделали серебряную статуэтку с лицом Джона Сноу, которую хотят подарить создателям сериала.