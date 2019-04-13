В Якутии сделали неожиданный подарок для создателей «Игры престолов»

Якутские фанаты «Игры престолов» сделали серебряную статуэтку с лицом Джона Сноу, которую хотят подарить создателям сериала.

Как рассказала одна из авторов идеи Татьяна Егорова, фигура весит 3 килограмма. Подарок приурочат к выходу финального сезона сериала, передает РИА Новости.

«Работа над статуэткой завершена. Основная часть статуэтки отлита из серебра 925-й пробы. Фигурка накрыта черным стальным плащом и установлена на постаменте из латуни и бивня мамонта. В руках герой держит меч, клинок которого выполнен из обсидиана, или, как его называют в фильме, «драконьего стекла», – рассказывает Егорова.

Она отметила, что передать подарок создателям «Игры престолов» планируют по принципу шести рукопожатий.

«Участником передачи может стать любой желающий: официальные представители корпораций, фирм, различных сообществ, частные лица. Мы сообщим, когда это произойдет», – сказала она.

Кроме того, автор рассказала о прототипе ледяной стены из мира Джорджа Мартина в Якутии – это Ленские столбы, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее были названы даты премьер всех серий «Игры престолов». Роскомнадзор предупредил об опасности перехода «по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр» нового сезона популярного сериала «Игра престолов».