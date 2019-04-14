Американский беспилотник подлетел к границе Калининградской области

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk военно-воздушных сил США провел разведку у западной границы России, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

По информации PlaneRadar, беспилотник с бортовым номером 112048 взлетел с морской авиабазы Сигонелла, расположенной на Сицилии.

В 07.10 мск аппарат заметили в воздушном пространстве Болгарии, а три часа спустя – в небе над Литвой, у границы Калининградской области.

11:10 мск.

Разведывательный полёт у границы Калининградской области, в воздушном пространстве Литвы. pic.twitter.com/jJHK8azD31 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 14 апреля 2019 г.

В последнее время БПЛА и самолеты США все чаще проводят разведывательные полеты вблизи российских границ и военных объектов. Так, 12 апреля американский беспилотник уже проводил разведку рядом с границей Калининградской области.

Неделей ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США совершил разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России.

На рекомендации Минобороны России отказаться от таких полетов Пентагон ответил отказом.

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