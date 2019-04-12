Американский беспилотник провел разведку рядом с Калининградской областью

Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США провел разведку рядом с границей Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

БПЛА с бортовым номером 112048 поднялся в воздух с базы морской авиации Сигонелла на острове Сицилия, передает РИА «Новости».

10:40 мск.

Разведывательный полёт около границы Калининградской области, в воздушном пространстве Литвы. pic.twitter.com/b1C9oXh7Dy — PlaneRadar (@ua4wiy_) 12 апреля 2019 г.

В последнее время беспилотники и самолеты США все чаще проводят разведывательные полеты вблизи российских границ и военных объектов. Так, неделю назад патрульный противолодочный самолет ВМС США совершил разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России.

Также у Калининградской области 1 апреля был замечен стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress американских ВВС, а в конце марта беспилотник США провел разведку вдоль границ Крыма.

На просьбы Минобороны России отказаться от таких полетов Пентагон ответил отказом.

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