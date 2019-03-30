Беспилотник США провел разведку вдоль границ Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку вдоль берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По данным портала, в пятницу утром американский беспилотник вылетел с авиабазы в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе. В 17.05 аппарат закончил мониторинг в Донбассе и приступил к разведывательному полету вдоль черноморского побережья России, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду МИД заявил, что под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ.

Так, в понедельник за одни сутки у границ Калининградской области были обнаружены три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress.

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