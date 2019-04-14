Израильская компания собралась запустить на Луну новый космический аппарат

На Луну запустят космический аппарат «Берешит–2», заявил глава израильской компании SpaceIL Моррис Хан.

Он рассказал Times of Israel о планах построить и запустить второй космический аппарат: «Я объявляю о начале нового проекта: «Берешит-2». По его словам, «начатое дело» будет «завершено», передает RT.

Напомним, израильский космический аппарат «Берешит» потерпел аварию при попытке совершить посадку на поверхность Луны. Хан признался, что считает эту попытку успешной.

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