В Израиле объявили успехом аварию при прилунении космического аппарата

Президент израильской компании SpaceIL Моррис Хан прокомментировал аварию космического корабля «Берешит» на поверхность Луны; несмотря на «тяжелую посадку», Хан признался, что счастлив, и считает эту попытку успешной.

«Я счастлив. Флаг Израиля на Луне. Лозунг «Маленькая страна, большие мечты» и «Am Yisrael Chai» на Луне. Я думаю, что мы что-то сделали. Мы обошли Луну, мы приземлились на Луну. Это просто тяжелая посадка», – приводит его слова Mignews.

Хан подчеркнул, что SpaceIL проделала профессиональную работу. «Мы попробовали, но не завершили. Это не значит, что мы остановились. Я думаю, что Израиль должен продолжать в этом направлении, и я уверен, что он будет продолжать», – добавил он.

«Мы показали, что можем добраться до Луны. В самом конце посадки был лишь небольшой технический сбой. Я не расцениваю это как провал. Я расцениваю это как успех», – заключил Хан.

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху разделил его оптимизм. «Запишите: через три года мы запустим еще один космический корабль на Луну, и этот приземлится целым», – приводит издание слова премьера еврейского государства.

Напомним, израильский космический аппарат «Берешит» потерпел аварию при попытке совершить посадку на поверхность Луны. В случае успеха Израиль мог стать четвертой страной, достигшей поверхности спутника Земли, после СССР, США и Китая.

Астроном Владислав Шевченко в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал причины крушения израильского лунного аппарата.

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