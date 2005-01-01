Эксперт назвал причины крушения израильского лунного аппарата

«Аппарат садился по заложенной программе. Она, в отличие от человека, не реагирует на нештатную ситуацию, которая могла возникнуть при прилунении», – сказал газете ВЗГЛЯД астроном Владислав Шевченко. Он назвал возможные причины крушения израильского космического аппарата «Берешит» при посадке на Луну и объяснил, для чего страны так стремятся попасть туда.

Причиной крушения израильского космического аппарата «Берешит» стал сбой в автоматической программе, не исключает заведующий отделом исследований Луны и планет Астрономического института им. Штернберга МГУ Владислав Шевченко.

Израильский космический аппарат (стартовавший в феврале с американского космодрома на мысе Канаверал) накануне потерпел аварию при попытке совершить посадку на поверхность Луны. Во время прилунения израильская беспилотная станция столкнулась со сбоем в работе главного двигателя, после чего потеряла связь с центром управления полетом. В случае успеха Израиль мог стать четвертой страной, достигшей поверхности спутника Земли, после СССР, США и Китая.

«Аппарат садился по заложенной программе. Она, в отличие от человека, не реагирует на нештатную ситуацию, которая могла возникнуть при прилунении», – сказал Шевченко, добавив, что причины аварии помогут установить гравитационные данные с места крушения космического аппарата

Эксперт напомнил, что в свое время по похожему сценарию разбилась советская автоматическая межпланетная станция «Луна-15». Если сначала правительственная комиссия по расследованию причин крушения пришла к выводу, что посадке помешала некая «горка», то позже удалось установить: в районе приземления были гравитационные аномалии. При этом станция «Луна-16», которая садилась поблизости, удачно выполнила миссию – приземлилась и взяла пробы грунта.

Главной особенностью «Берешита» эксперт считает то, что проект реализовала частная компания, а не государство. В истории лунных исследований такое происходит впервые. Таким образом, Израиль стал седьмой страной с возможностями выводить космические аппараты на окололунную орбиту.

Что касается стремления разных стран попасть на Луну, то они продиктованы несколькими факторами. Прежде всего, это научные задачи. Например, желание решить фундаментальные проблемы, которые касаются вопроса об образовании Луны. Помимо этого на Луне может находиться внезвездное вещество, которое окажется там благодаря астероидам. «Вещество с других звезд можно будет взять и пощупать, привезти на землю», – пояснил Шевченко.

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Во-вторых, освоение Луны может решить проблему с нехваткой редкоземельных ресурсов, запасы некоторых металлов и материалов на Земле подходят к концу. Например, одним из таких элементов считается индий, который до недавнего времени применялся в изготовлении сенсорных экранов для гаджетов. По словам эксперта, в прошлом году производителям электроники пришлось искать замену индию.

«То, что было с сенсорными экранами, может повториться. Был такой случай, когда ракетная техника отказала из-за некачественной пайки... Вместо дорогой платины использовали другой материал и получился некачественный шов... Доступные для добычи залежи в верхней части земной коры подходят к концу. Вот поэтому ученые обратили свои взгляды на околоземное пространство. Появились частные фирмы, которые поставили задачу добывать ресурсы из космоса», – рассказал Шевченко.

Среди таких фирм особенно выделяется американская Moon Express, которая нацелена на промышленную разработку полезных ископаемых на Луне. Ископаемые могут образовываться там за счет падающих астероидов. Например, астероид из платины может стоить триллион долларов. Moon Express первой получила официальное разрешение от НАСА на космические эксперименты.

«В ближайшем будущем американцы готовят миссии, которые будут исследовать, а потом и доставлять ресурсы с лунной поверхности», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что еще предстоит разрешить юридические вопросы, так как в существующем космическом праве Луна названа общей собственностью. Поэтому на добытые, например, американцами и россиянами ископаемые может претендовать любая другая страна – и в том случае нерационально тратить огромные деньги на реализацию проекта.

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