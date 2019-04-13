Россия пообещала отреагировать на планы НАТО в Черном море

Москва «однозначно негативно» относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия Североатлантического альянса, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность», – приводит его слова ТАСС.

«Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе», – добавил он.

Грушко отметил, что безопасность в этом регионе должна обеспечиваться прежде всего путем сотрудничества причерноморских стран.

Напомним, в НАТО заявляли, что принятие «Пакета по Черному морю» предусматривает наращивание присутствия сил Североатлантического альянса для оказания помощи Украине и Грузии.

Москва ранее предупреждала НАТО о последствиях наращивания присутствия в акватории Черного моря.

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