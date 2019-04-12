НАТО раскрыло планы по наращиванию активности в Черном море

Принятие «Пакета по Черному морю» предусматривает наращивание присутствия сил Североатланитического альянса для оказания помощи Украине и Грузии, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

«Это прежде всего означает работу с данными странами по военно-морской подготовке и обучению береговой охраны, в сфере обмена информацией и проведения учений сил безопасности. На прошлой неделе вторая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG2) была развернута в Черном море для учений как с Грузией, так и с Украиной», – сказала Гетемюллер, передает РИА «Новости».

Заместитель генсека заявила, что НАТО в отношениях с Россией проводит как политику сдерживания и защиты, так и диалога, отметив, что отношения между сторонами уже не смогут быть прежними.

«После оккупации Крыма и дестабилизирующих действий России в Донбассе мы не можем вернуться к обычным отношениям», – добавила она.

В начале апреля НАТО приняло решение расширить масштабы разведывательных операций в Черном море. Москва в свою очередь предупредила Альянс о последствиях наращивания присутствия в акватории Черного моря.

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин назвал проведение совместных учений кораблей НАТО и Грузии в акватории Черного моря еще одним шагом на пути к эскалации напряженности в регионе.