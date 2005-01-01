НАТО пообещало масштабные разведывательные операции в Черном море

Главы МИД стран НАТО в четверг приняли решение расширить масштабы разведывательных операций в Черном море, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы наращиваем наши усилия в Черном море или Черноморском регионе. Мы только что согласовали пакет мер по увеличению (масштабов) разведдеятельности, учениям и по всем вопросам, которые, как мы твердо убеждены, важны для региона Черного моря и, конечно, для работы с нашими партнерами – Грузией и Украиной», – передает его слова ТАСС.

Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО одобрили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черном море. Столтенберг заявлял, что будет усилена работа по обучению ВМС и береговой охраны Грузии и Украины, о визитах кораблей, совместных учениях и обмене информацией.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон также сообщала, что в рамках «пакета мер» против России альянс собирается отправить больше кораблей в этот регион и «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив».