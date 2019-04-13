В депо Москва-Сортировочная состоялся юбилейный субботник

Взгляд
13 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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Как проходит арзамасский эксперимент по преодолению бедности

Вероника и Максим Петровы - яркий пример успешной практики социального контрактаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Что делать, если из-за сложной ситуации в жизни вы оказались в полной нищете и безнадежности? Специальный механизм для массового решения этой проблемы сегодня внедряется в России. Газета ВЗГЛЯД ознакомилась с тем, как проходит особый эксперимент по преодолению бедности – и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже готов предложить участие в нем десяткам тысяч семей. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища содомитов, блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
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            В депо Москва-Сортировочная состоялся юбилейный субботник

            13 апреля 2019, 14:37

            Текст: Евгений Романов

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            В депо Москва-Сортировочная прошел сотый по счету субботник. Именно здесь в 1919 году родилась традиция безвозмездно ремонтировать паровозы. На этот раз участники мероприятия заложили капсулу времени, покрасили деревья и высадили саженцы. Всего по всей России на субботники вышли свыше 300 тыс. железнодорожников.

            В субботу свыше 300 тыс. железнодорожников вышли на субботники по всей стране. Главное событие прошло в депо Москва-Сортировочная. Именно здесь в 1919 году родилась традиция в выходной день по собственной инициативе безвозмездно ремонтировать паровозы.

            Инициатором той идеи был бригадир слесарей среднего ремонта Иван Бураков (в его честь названа улица, на котором расположено депо). 15 работников локомотивного депо безвозмездно работая с 8 часов вечера до 6 часов утра, отремонтировали три паровоза. История запомнила этот день как «Великий почин». В дальнейшем инициативу железнодорожников поддержали работники отрасли и государство.

            Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе РЖД, в субботу здесь состоялся торжественный митинг с участием ветеранов, представителей ведущих думских партий, Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта России. Участники субботника заложили капсулу времени с посланием для будущих поколений железнодорожников.

            Также участники субботника покрасили деревья и высадили саженцы. 


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