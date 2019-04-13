В депо Москва-Сортировочная состоялся юбилейный субботник

В депо Москва-Сортировочная прошел сотый по счету субботник. Именно здесь в 1919 году родилась традиция безвозмездно ремонтировать паровозы. На этот раз участники мероприятия заложили капсулу времени, покрасили деревья и высадили саженцы. Всего по всей России на субботники вышли свыше 300 тыс. железнодорожников.

В субботу свыше 300 тыс. железнодорожников вышли на субботники по всей стране. Главное событие прошло в депо Москва-Сортировочная. Именно здесь в 1919 году родилась традиция в выходной день по собственной инициативе безвозмездно ремонтировать паровозы.

Инициатором той идеи был бригадир слесарей среднего ремонта Иван Бураков (в его честь названа улица, на котором расположено депо). 15 работников локомотивного депо безвозмездно работая с 8 часов вечера до 6 часов утра, отремонтировали три паровоза. История запомнила этот день как «Великий почин». В дальнейшем инициативу железнодорожников поддержали работники отрасли и государство.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе РЖД, в субботу здесь состоялся торжественный митинг с участием ветеранов, представителей ведущих думских партий, Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта России. Участники субботника заложили капсулу времени с посланием для будущих поколений железнодорожников.

Также участники субботника покрасили деревья и высадили саженцы.