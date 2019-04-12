Фигуристка Загитова рассказала о боязни опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что хотела сняться с чемпионата мира в Сайтаме за три дня до начала соревнований, так как боялась опозорить страну.

«Была трудная подготовка, плюс возникли проблемы с прыжками. Я не хотела опозорить Россию – я ведь выступаю не только за себя, но и за всю страну», – призналась Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант», сообщает «РГ».

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Напомним, в марте Алина Загитова завоевала золото чемпионата мира. Спортсменка стала первой россиянкой в истории, выигравшей все крупнейшие международные соревнования в женском одиночном катании.

Ранее о возможном отказе от выступления рассказывала тренер фигуристки Этери Тутберидзе.

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