Тутберидзе рассказала об идее снять Загитову с ЧМ по фигурному катанию в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований, сообщила тренер спортсменки Этери Тутберидзе в эфире программы «Живая жизнь» на Первом канале с Алексеем Ягудиным.

По словам, Тутберидзе подготовка шла «очень тяжело», «морально было тяжело», передает ТАСС.

«Мы вообще в субботу хотели сняться с соревнований (женский турнир начался, 20 марта). Но не снялись, мы все вместе, включая Алину, решили, что мы едем и боремся», – сказала тренер, добавив, что в Японию приехали «с мыслями выйти на лед».

Напомним, российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в Японии, на третьем месте оказалась россиянка Евгения Медведева. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Загитова является серебряным призером Игр-2018 в командных соревнованиях и победительницей личного турнира Игр в Пхенчхане. Титул чемпионки мира был единственным, которого не удавалось достичь 16-летней спортсменке. После победы в Сайтаме Загитова стала первой российской фигуристкой в истории, кому удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании.