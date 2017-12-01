Россия объявила в розыск экс-министра обороны Украины

Следственный комитет России объявил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко в международный розыск и обратился в суд с ходатайством о его заочном аресте, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», – сказала она, передает РИА «Новости».

Как следует из карточки базы суда, Гриценко вменяется два эпизода призывов к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко являлся кандидатом в президенты страны. В первом туре президентских выборов он набрал 6,91% голосов, не пройдя во второй тур.

В прошлом году Следственный комитет заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко в публичных призывах к организации подрывов железнодорожных поездов в России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД