Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Пистолет «Удав», который ранее успешно завершил испытания, был допущен к серийному производству, рассказал заместитель гендиректора ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») Михаил Левшунов.

Как заявил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов, межведомственная комиссия уже подписала акт, который разрешает начать серийное производство пистолета, передает РИА Новости.

В дальнейшем будет решен о принятии пистолета на вооружение или о начале эксплуатации его в войсках.

«Удав» получил литеру «О1». Оружие является целиком отечественной разработкой и собирается только из российских комплектующих.

Емкость магазина пистолета составляет 18 патронов, «Удав» может стрелять трассирующими, бронебойными, экспансивными боеприпасами калибра 9х21 мм. Для него разработаны два патрона – дозвуковой и повышенной пробиваемости. Планируется производить три типа пистолета: для армии, гражданские и для спецподразделений.

В Ростехе считают, что пистолет станет достойным конкурентом «Кольту» и «Глоку».

В январе Американский спецназовец Ларри Викерс рассказал о преимуществах нового российского пистолета Лебедева.

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