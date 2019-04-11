В Башкирии подвели итоги мониторинга жалоб россиян в соцсетях

«Вы не поверите – аудитория разновозрастная. У нас есть обращения от людей старшего возраста, которые диктуют их своим внукам и те их отправляют со своих аккаунтов», – рассказала газете ВЗГЛЯД Елена Прочаковская, руководитель рабочей группы по работе с обращениями граждан в соцсетях, комментируя работу системы «Инцидент» в Башкирии.

В Башкортостане подвели первые итоги работы системы «Инцидент», которая мониторит обращения и комментарии пользователей в соцсетях, на страничках, где идет активное обсуждение общественно значимых проблем. Эта стартовавшая в прошлом году система помогает управленцам быстро решать самые актуальные проблемы рядовых россиян.

Как рассказала Елена Прочаковская, руководитель рабочей группы по работе с обращениями граждан в соцсетях, сформированной при главе Башкирии, когда система только начинала работать в республике, в прошлом году больше всего обращений касалось сферы здравоохранения.

«На прошлой неделе мы проведи очередное совещание. Среди обращений тема здравоохранения опустилась на пятое место. У нас была большая проблема с нехваткой врачей. Глава республики поставил задачу всем главам муниципальных образований встретиться со студентами Башкирского государственного медицинского университета, особенно с выходцами из районов, поговорить с ними о том, что им нужно, чтобы после окончания учебы они вернулись в свои города и села. Мы разработали государственную программу по финансированию специалистов и выделили на это 125 млн рублей. Это аналог программы «Земский доктор». Эти 125 млн рассчитаны и на города», – рассказала Прочаковская. Она также отметила, что в поликлиниках начались ремонтные работы.

Как сообщил на этой неделе сайт главы республики, за первый квартал на имя врио главы Радия Хабирова пришло более 22 тысяч обращений от жителей. Из них более 15 тысяч – через социальные сети. Такие цифры были озвучены на встрече Хабирова со специалистами по работе с обращениями граждан в соцсетях при администрации главы. Хабиров отметил, что с введением «Инцидента» количество жалоб уменьшилось в два раза.

Власти Башкирии организовали системную работу с соцсетями. Так, у врио главы Республики Башкортостан Хабирова заведены страницы в таких сетях, как «Одноклассники» (15 307 подписчиков), «ВКонтакте» (127 958), «Инстаграм» – (248 000) и Фейсбук (11 644).

У каждого из глав 54 районов также открыто по странице в каждой из основных соцсетей, а также отдельно созданы страницы районов в этих соцсетях. Всего в 70 городах и районах республики (включая Уфу и 7 ее районов) заведено 560 аккаунтов в социальных сетях (включая группы).

Кроме того, свои страницы завели все республиканские министерства и филиалы федеральных ведомств. В Башкирии 101 главный врач центральных районных больниц, городских учреждений и поликлиник, которые также представлены во всех четырех социальных сетях. Благодаря контактам в соцсетях, все вопросы решаются оперативно и напрямую. Все аккаунты ведутся, комментарии рядовых граждан под постами сразу запускаются чиновниками в работу.

Рабочая группа при администрации главы республики помогает размещать ответы управленцев на комментарии жителей в уже упомянутых четырех соцсетях.

По словам Прочаковской, в число проблем, которые особенно волнуют жителей Башкирии, больше не входит коррупция. На нее приходится крайне небольшая доля - около 1%. Зато по итогам первого квартала в топе дороги и благоустройство, по каждой из этих тем зафиксировано более 4 тысяч обращений. Кроме того, тревожат людей проблемы ЖКХ, экология, общественный транспорт, образование, строительство и аварийное жилье.

По ее словам, глава республики Радий Хабиров по поводу таких обращений ежедневно проводит совещания с чиновниками и ставит задачи, которые нужно решить в первую очередь. На следующих совещаниях он проверят достигнутый результат.

Прочаковская отметила, что роботизированная система способна быстро определить возникшую проблему по ключевым словам. После регистрации обращения рядового пользователя оно сразу направляется к исполнителям на местах, которые в течение суток должны его рассмотреть и дать ответ. Затем ответ согласуется с куратором рабочей группы и размещается в соцсетях под комментарием обратившегося интернет-пользователя.

При этом нельзя сказать, что активность в соцсетях проявляют в основном молодежь или люди среднего возраста, утверждает руководитель группы. По ее словам, аудитория разновозрастная, – есть жалобы и от пожилых людей, которые диктуют их своим внукам и те их отправляют вопросы со своих аккаунтов.

«Мы это обуславливаем тем, что здесь нет аналогов «Добродела» или «Активного гражданина», к которым привыкли в Московской области и в Москве», – отмечает Елена Прочаковская.

По ее словам, по результатам мониторинга работы системы «Инцидент» Башкирия оказалась в числе лидеров, уступая только столичному региону, – по отработке инцидентов, на которые обращают внимание граждане. «Две недели назад мы закрывали более двух тысяч инцидентов в неделю, на прошлой неделе – около 1,5 тысяч», – рассказывает Прочаковская. – Эксперимент с этой системой бесспорно признан удачным».