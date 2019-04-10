Полиция нашла нарушения в работе петербургского кафе для женщин

Кафе для женщин «Симона» в Санкт-Петербурге проверяют на предмет продажи кофе без регистрации ИП, полиция может наложить на заведение штраф.

Прокуратура пришла с проверкой в кафе в начале апреля. Выяснилось, что кофе продается в «Симоне» без регистрации ИП. Дело передали полиции, которая проверяет информацию и может наложить на кафе штраф в размере до 2 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

При этом по жалобе о дискриминации мужчин заявителю предложено обратиться в суд и Роспотребнадзор.

В апреле одна из основательниц кофейни для женщин «Симона» в Санкт-Петербурге Леда Гарина сообщила, что прокуратура вызвала ее на допрос из-за дискриминации мужчин.

Кафе «Симона» открылось этой зимой и сразу вызвало интерес СМИ, так как в заведение пускают только женщин.