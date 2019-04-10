Путин призвал Беглова «по-хозяйски» распорядиться средствами из Резервного фонда

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга призвал городские власти по-хозяйски распорядиться средствами из Резервного фонда правительства, выделенными на социальную инфраструктуру города, и обеспечить высокое качество этой инфраструктуры.

На встрече Беглов поблагодарил Путина за выделение из Резервного фонда 10,6 млрд рублей. Деньги пойдут на развитие социальной инфраструктуры, в том числе на введение в эксплуатацию 24 детских садов, четырех школ, 16 офисов врачей общей практики, включая поликлиники и женские консультации, передает ТАСС.

«Только нужно по-хозяйски всем этим распорядиться, чтобы это дошло до людей и, главное, нужно качество», – сказал Владимир Путин.

Также на встрече Беглов рассказал о договоренности с РЖД по строительству шести путепроводов в Петербурге до 2024 года. Путин одобрил этот проект.