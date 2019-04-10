Wikileaks предотвратила выдворение Ассанжа из посольства Эквадора

Организация Wikileaks на прошлой неделе предотвратила попытку выдворения Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне и его экстрадицию в США, сообщил представитель организации Кристинн Храфнссон.

«Единственная причина, по которой это не произошло, по нашему мнению, заключается в том, что мы узнали об этом, смогли опубликовать эту информацию и смогли это предотвратить», – сказал он, передает ТАСС.

При этом он не исключил, что США могут вновь попытаться добиться выдачи Ассанжа.

Между тем, на прошлой неделе в министерстве иностранных дел Эквадора назвали слухами сообщения о выдворении Джулиана Ассанжа из посольства страны в Лондоне.

Сам Ассанж еще в октябре прошлого года заявил о планах Эквадора выдать его США.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне из-за опасений, что его депортируют в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента США.