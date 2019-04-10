За 2018 год геймеры заработали на россиянах 11,6 млрд рублей в виде оплаты игровых артефактов и пожертвований за онлайн-трансляции прохождения игр; в подобные переводы оказалось вовлечено 25% интернет-пользователей, то есть около 18 млн человек.

В 2018 году четверть интернет-пользователей в России переводила деньги напрямую геймерам, либо покупая у них игровой контент (персонажей, артефакты, объекты и другое), либо внося пожертвования (донаты) за просмотр прохождения игр, передает РБК результаты опроса, проведенного сервисом «Яндекс.Кассы» и исследовательской компанией Data Insight.

Выяснилось, что 18 млн россиян в возрасте от 14 до 54 лет потратили за год около 11,6 млрд рублей. Зарабатывают на получении донатов и продаже контента 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории.

Отмечается, что исследование проводилось впервые, потому сравнительных данных нет.

«Яндекс.Кассы» и Data Insight проанализировали платежную активность аудиторий ведущих платформ для игр и стриминга (потокового онлайн-вещания) Steam, Battle.net, Twitch, YouTube, DonationAlerts и оценили объем транзакций между геймерами при покупке и продаже игровых объектов и персонажей, а также при переводах денег игрокам-стримерам.

В опросе приняли участие около 3 тыс. интернет-пользователей в возрасте от 14 до 54 лет, максимальная ошибка выборки – 2,4%.

В исследование учитывались данные только о прямых продажах и переводах между игроками, без сведений о покупках у разработчиков и игровых платформ.

Указывается, что каждый геймер платит за игровые объекты и отправляет донаты в среднем по три раза в месяц. Покупка игровых артефактов, объектов и персонажей – более распространенное явление, чем плата за просмотр игровых сессий: покупки у игроков делают примерно 15 млн человек, а жертвуют им за просмотр игр – около 10 млн.

Среди платформ для игр и стриминга платящая аудитория распределяется так: самые большие доли у Steam и YouTube – 39 и 38% соответственно, на третьем месте – Twitch с 15%.

Пятая часть пользователей не планирует донатить в будущем, а 81% геймеров не собирается останавливаться. Медианный платеж покупателя геймерской продукции – 350 рублей за раз, а продавцы в среднем заработали в 2018 году около 3,8 тыс. рублей на человека.

Личные доходы популярных русскоязычных стримеров, которых насчитывается около 2 тыс. человек, достигают миллионов рублей в месяц.

По оценке агентства StreamPub по продвижению на Twitch.tv и YouTube, порядка 20 тыс. человек в России и СНГ зарабатывают на пожертвованиях больше МРОТ (11,28 тыс. рублей). Эта сумма складывается из доходов от рекламных интеграций (25%), пожертвований (60%) и отчислений стриминговых площадок (15%).

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