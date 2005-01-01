Минфин США заявил о потере Дерипаской контроля над En+

Компания En+, а также «Русал» и «Евросибэнерго» не находятся под контролем россиянина Олега Дерипаски и членов его семьи, заявил глава минфина США Стивен Мнучин.

По его словам, Дерипаске и «связанным с ним физическим и юридическим лицам» принадлежит 45% акций, у них есть «35% голосов», передает ТАСС.

Министр пояснил, что часть акций Дерипаска передал детям по условиям развода, которые «должен был по закону выполнить», но и в совокупности у семьи Дерипаски нет контрольного пакета.

Напомним, США ввели против En+ и «Русала» санкции. Впоследствии Вашингтон снял санкции с компаний, однако рестрикции продолжили действовать в отношении самого Дерипаски.