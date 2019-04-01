МИД обвинил США в милитаризации космоса

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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службуФото: Сорокин Донат/ТАСС
Очередной призыв в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля, коснется десятков тысяч человек. Но что делать тем, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником? Как служат в Российской армии «святые отцы» и как относятся к ним в армиях других стран мира? Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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После первого тура выборов на Украине несчастны все

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот он, наглядный печальный пример, как превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда, от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот. Подробности...
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Дворовые игры спасут мир от петли на шее

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Срaзу несколько опросов среди школьников показали удивительную вещь: наши дети всё больше предпочитают «дворовые игры» интернет-одиночеству. Такое впечатление, что они переболели, получили иммунитет и возвращаются в реальность. Подробности...

Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
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            МИД обвинил США в милитаризации космоса

            1 апреля 2019, 22:01

            Текст: Сергей Гурьянов

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            США занимают деструктивную позицию по вопросу предотвращения гонки вооружения в космическом пространстве (ПГВК) и являются ярыми противниками российских инициатив, заявили в МИД России.

            «США являются ярыми противниками российских инициатив по ПГВК. Жесткая оппозиция российско-китайскому проекту договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и политическому обязательству не размещать первыми оружие в космосе давно стала неотъемлемой частью американского внешнеполитического курса», – отмечается в сообщении на сайте МИД России.

            Ведомство заявило, что США «изначально занимали негативную позицию» даже в отношении создания группы правительственных экспертов ООН по этому вопросу. Вашингтон голосовал против резолюции ООН по ее созданию, убедив также поступить и ближайших союзников: Великобританию и Францию.

            «Этот деструктивный шаг является одним из звеньев проводимой Вашингтоном политики подрыва многосторонних усилий по поддержанию международного мира и укреплению глобальной безопасности посредством совершенствования действующих и разработки новых инструментов в области контроля над вооружениями», – говорится в заявлении МИД.

            Отмечается, что 29 марта именно США заблокировали принятие итогового доклада группы правительственных экспертов, не объяснив причин такого решения.

            «Такой сценарий в целом был ожидаем с учетом линии США на обеспечение своего одностороннего доминирования в космосе любыми способами, о чем, в частности, свидетельствует решение Вашингтона о развертывании ударных компонентов ПРО в околоземном пространстве к 2030 году», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

            США проводят политику по милитаризации космоса под предлогом создания систем ПРО. Так, в структуре Пентагона сформировали Агентство космического развития США, а вице-президент США Майк Пенс допустил возможность размещения американского ядерного оружия в космосе.

            МИД России предостерегал США от перезапуска «звездных войн» и раскручивания гонки вооружений в космосе.


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