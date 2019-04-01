МИД обвинил США в милитаризации космоса

США занимают деструктивную позицию по вопросу предотвращения гонки вооружения в космическом пространстве (ПГВК) и являются ярыми противниками российских инициатив, заявили в МИД России.

«США являются ярыми противниками российских инициатив по ПГВК. Жесткая оппозиция российско-китайскому проекту договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и политическому обязательству не размещать первыми оружие в космосе давно стала неотъемлемой частью американского внешнеполитического курса», – отмечается в сообщении на сайте МИД России.

Ведомство заявило, что США «изначально занимали негативную позицию» даже в отношении создания группы правительственных экспертов ООН по этому вопросу. Вашингтон голосовал против резолюции ООН по ее созданию, убедив также поступить и ближайших союзников: Великобританию и Францию.

«Этот деструктивный шаг является одним из звеньев проводимой Вашингтоном политики подрыва многосторонних усилий по поддержанию международного мира и укреплению глобальной безопасности посредством совершенствования действующих и разработки новых инструментов в области контроля над вооружениями», – говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что 29 марта именно США заблокировали принятие итогового доклада группы правительственных экспертов, не объяснив причин такого решения.

«Такой сценарий в целом был ожидаем с учетом линии США на обеспечение своего одностороннего доминирования в космосе любыми способами, о чем, в частности, свидетельствует решение Вашингтона о развертывании ударных компонентов ПРО в околоземном пространстве к 2030 году», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

США проводят политику по милитаризации космоса под предлогом создания систем ПРО. Так, в структуре Пентагона сформировали Агентство космического развития США, а вице-президент США Майк Пенс допустил возможность размещения американского ядерного оружия в космосе.

МИД России предостерегал США от перезапуска «звездных войн» и раскручивания гонки вооружений в космосе.