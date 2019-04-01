Путин выразил соболезнования в связи кончиной генконструктора РСЗО Макаровца

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерального конструктора оборонного предприятия НПО «Сплав» Николая Макаровца, который разработал реактивные системы залпового огня.

Президент отметил его «огромный вклад в укрепление обороноспособности страны», создание уникального ракетного вооружения и воспитание «блестящей плеяды учеников», говорится в телеграмме на сайте Кремля.

«Вся жизнь Николая Макаровца – пример преданного служения Отечеству. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», – сказал Путин.

Макаровец скончался в возрасте 80 лет в воскресенье.

Ранее ученого наградили орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.

Напомним, в феврале прошлого года Макаровец сообщал, что «Сплав» за собственный счет разработал беспилотник, запускаемый в снаряде РСЗО «Смерч».