Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Министр внутренних дел Ингушетии подал заявление на отпуск с последующим увольнением, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Министр внутренних дел Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующим увольнением», – сказал источник ТАСС, отказавшись называть причины отставки.

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало. Вместе с тем в пресс-службе МВД по республике уточнили, что на данный момент Кава находится в отпуске.

Указом президента в мае 2017 года Дмитрий Кава был назначен на должность министра внутренних дел Ингушетии.

Напомним, на прошлой неделе в Магасе между правоохранителями и провокаторами, оставшимися на площади после митинга против закона о референдуме в Ингушетии, произошли столкновения. В результате инцидента пострадали 10 омоновцев. Инцидент прокомментировал директор Московского бюро по правам человека, член Совета по правам человека при президенте Александр Брод.