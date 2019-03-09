Индия сбила пакистанский беспилотник

Военно-воздушные силы Индии в субботу сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный с пакистанской территории, сообщает India Express со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

Уточняется, что беспилотник был сбит над индийским штатом Раджастан на севере страны. По информации газеты, БПЛА нарушил воздушное пространство Индии около 19.30 по местному времени (16.30 мск) в районе города Ганганагар и был сбит сразу после обнаружения, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 марта, ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Индии около полудня в районе города Биканер.

Напомним, отношения Индии и Пакистана обострились в конце февраля, когда индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был арестован пилот. Индия заявляла, что также сбила самолет пакистанских ВВС.