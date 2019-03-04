ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник

Индийские ВВС сбили в штате Раджастан беспилотник, запущенный из Пакистана, сообщает агентство ANI.

Дрон, как утверждается, нарушил воздушное пространство Индии. Это произошло около 12.00 по местному времени в районе города Биканер. Вскоре после обнаружения беспилотник был сбит, его обломки упали на территории Пакистана, передает РИА «Новости».

Вооруженные силы Индии не прокомментировали инцидент.

Ранее также сообщалось, что военные Индии и Пакистана утром обстреляли позиции друг друга в спорном регионе Кашмир.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Она ранее взяла ответственность за атаку на индийский военный конвой.

После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был арестован пилот. Индия заявляла, что также сбила самолет пакистанских ВВС.