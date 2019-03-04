Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире

Военные Индии и Пакистана в понедельник утром обстреляли позиции друг друга в спорном регионе Кашмир, сообщил официальный представитель индийского минобороны подполковник Девендер Ананд.

«Сегодня около 3.00 (00.30 мск) пакистанская армия без причин нарушила режим прекращения огня, совершив обстрел по сектору Акнур (штат Джамму и Кашмир). Наши военные открыли ответный огонь. Перестрелка прекратилась примерно в 06.30 (04.00 мск)», – сообщил Ананд, передает РИА «Новости».

О возможных жертвах и пострадавших с индийской стороны не сообщается. Из-за высокой опасности обстрелов все образовательные учреждения в 5 километрах от линии контроля, фактической границы, разделяющей Индию и Пакистан в Кашмире, в понедельник остаются закрытыми.

Отношения Индии и Пакистана обострились на прошлой неделе после того, как индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на военный конвой страны. После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, арестовав одного из пилотов. Индия заявляла, что также сбила самолет пакистанских ВВС.