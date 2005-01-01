Галкин рассказал правду об агрессивном мужском мире

Телеведущий и пародист Максим Галкин поздравил женщин с 8 Марта, заметив, что они живут в «мужском, агрессивном, властном» мире.

«Женщина в наши времена часто примеряет на себя образ сильной. Вы, пожалуй, только 8 марта остаетесь массово с удовольствием слабыми. Да, мы живем в мире мужском, агрессивном, властном», – сказал Галкин в размещенном в Instagram ролике.

Он отметил, что мужчины чаще созидают и разрушают то, что построили. А женщины – чаще любят, мирят и воспитывают в мужчинах любовь к детям.

Галкин поздравил женщин с праздником и пожелал, «чтобы сила сердец не иссякала, чтобы не оскудели помыслы», «красота никогда не померкла».

Подписчики Галкина с удовольствием благодарили его за поздравления и признавались, что тронуты теплыми словами.