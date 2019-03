Лазарев анонсировал премьеру песни для «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев в субботу представит песню, с которой выступит на песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле.

Певец сообщил в Instagram, что в субботу, 9 марта, в 16:00 представит песню для «Евровидения».

«Я надеюсь, вам всем понравится эта композиция так же сильно, как и мне, когда я впервые ее услышал. Для меня это новое путешествие, и я очень взволнован», – добавил Лазарев.

Напомним, Сергей Лазарев в 2019 году представит Россию на «Евровидении», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

В 2016 году певец занял на «Евровидении» третье место с песней You're the Only One.

Ранее на сайте фансообщества Eurovisionworld.com был опубликован рейтинг участников «Евровидения-2019», учитывающий ставки букмекерских контор; лидером стал Лазарев.

При этом Украина пообещала отказаться от «Евровидения» в случае победы России.