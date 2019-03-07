Экс-зампреда Газпрома Медведева выдвинули в совет директоров «Газпром нефти»

Бывшего заместителя председателя правления Газпрома Александра Медведева, который ушел в отставку в конце февраля 2019 года, номинировали в состав совета директоров «Газпром нефти», говорится в материалах раскрытия компании.

В совет предлагают избрать 11 кандидатов. В настоящее время в списке присутствуют 13 кандидатов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось об освобождении от своих должностей заместителей председателя правления Газпрома Александра Медведева и Валерия Голубева.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что могло послужить причиной громким отставкам в Газпроме.