Госдеп посулил Венесуэле миллиарды долларов в случае смены власти

Международный валютный фонд и Всемирный банк готовы выделить Венесуэлы миллиарды долларов, если в стране сменится власть, заявил представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Говоря о том, как США будут восстанавливать Венесуэлу в случае смены власти, он заявил, что посольство работает над планом по этому поводу, кроме того, существует план Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы), передает РИА «Новости».

«Вне сомнения, будут планы Всемирного банка и МВФ, которые будут включать миллиарды долларов на реконструкцию экономики Венесуэлы», – сказал Абрамс.

Одновременно США наложили серьезные санкции в отношении Венесуэлы, а также угрожают ограничительными мерами иностранным банкам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аррогантными и неправомерными заявления Белого дома об угрозе введения санкций в отношении сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.