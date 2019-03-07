В США внесли на рассмотрение законопроект о запрете нарушения ДРСМД

Конгресс США опубликовал проект закона о запрете использования бюджета страны для испытания, закупки или развертывания ракет, нарушающих ДРСМД.

«Никакие бюджетные средства, выделенные министерству обороны или каким-то другим образом ставшие ему доступными на 2020 финансовый год или любой последующий, не могут быть предоставлены или затрачены на испытание, оценку, закупку или развертывание любых ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (как если бы этот договор имел силу)», – говорится в проекте закона, передает РИА «Новости».

Законопроект был разработан кандидатом в президенты США, конгрессвумен Тулси Габбард.

Кандидат на пост главы государства заявляла, что выход США из ДРСМД увеличивает угрозу ядерной войны и способствует раздуванию новой холодной войны, провоцируя гонку вооружений.