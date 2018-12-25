Росгвардия поздравила женщин с 8 Марта календарем со спецназом и котятами

Росгвардия в преддверии Международного женского дня выпустила необычный календарь, в съемках для которого приняли участие бойцы спецназа и котята.

Чтобы поздравить женщин России с Международным женским днем, Росгвардия выпустила на 2019 год необычный календарь «Спецназ и котики».

Календарь состоит из 12 фотографий бойцов первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» в полной боевой экипировке с котами и котятами. Календарь выпущен ограниченным печатным тиражом в 100 экземпляров и доступен для скачивания в интернете.

В конце прошлого года Минобороны представило собственный календарь на наступающий 2019 год, вызвав восторг пользователей Сети. Британские СМИ называли его «леденящим душу рождественским приветом».