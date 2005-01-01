Госдума приняла законы о запрете фейковых новостей и борьбе с оскорблением госсимволов

Российские парламентарии в четверг приняли в третьем, окончательном чтении законопроекты о запрете на распространение недостоверной общественно значимой информации и блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.

Авторами инициативы о запрете фейковых новостей выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев, передает ТАСС.

Документом вводится запрет на «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Авторами инициативы о борьбе с оскорблением госсимволов выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

В документе определен порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.