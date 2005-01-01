Задержанный в Греции по запросу Украины россиянин вернулся в Москву

В Греции освобожден россиянин Евгений Калинин, которого ранее задержали по запросу Украины; мужчина уже находится в Москве, сообщил адвокат Яннис Рахиотис.

Рахиотис сообщил, что «российский экономист, эксперт по энергетике Евгений Калинин освобожден по указанию прокурора Афинского апелляционного суда», передает РИА «Новости».

В решении указывалось, что россиянин «был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера».

Юрист добавил, Калинин уже вылетел в Москву вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию поддержать его. Проводили россиянина дипломаты из российского посольства в Афинах.

Напомним, Евгений Калинин был задержан 28 февраля в афинском аэропорту по запросу Украины, объявившей его в розыск в мае 2017 года.

Сообщалось, что Калинина подозревают в преступлениях, подпадающих под часть 1 статьи 255 УК Украины («Создание преступной организации с целью совершения тяжелого или особенно тяжелого преступления»), часть 1 статьи 366 («Служебный подлог документов») и часть 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах»).

Максимальные санкции этих статей предполагают 12, пять и 10 лет заключения соответственно.

При этом задержанный называл себя заложником.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял, что задержание россиянина имеет политическую составляющую.