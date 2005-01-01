Ракетные комплексы «Ярс» и «Тополь-М» получили российский колесный тягач

Семейство высокомобильных модульных электрошасси «Платформа-О» по рекомендации госкомиссии принято на снабжение Вооруженных сил России после успешного завершения госиспытаний, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, в рамках первой партии в Вооруженные силы России поступят пять образцов из семейства «Платформы-О», разработанных ПАО «Камаз» и изготовленных на площадке АО «Ремдизель», передает ТАСС.

В оборонно-промышленном комплексе уточнили, что речь идет о машинах грузоподъемностью 25, 50 и 85 т с колесными формулами 8х8, 12х12 и 16х16, а также о тяжелом седельном и балластном тягачах (8х8) для транспортирования военной техники массой до 165 т и буксирования прицепных систем и самолетов до 400 т.

«Платформа-О» оснащена электромоторами для каждого колеса, не имеет сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, приводных валов, дифференциалов, что серьезно снижает его вес. Машина имеет режим так называемого крабового хода: все колеса поворачиваются в одну сторону, что позволяет двигаться почти боком.

Согласно планам Минобороны, в перспективе произойдет постепенный переход оснащения российских подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» от многоосных шасси производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) на отечественные электрошасси, созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Платформа-О».

Напомним, в августе прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении госиспытаний новейшего отечественного тягача для стратегических ракетных комплексов на базе КамАЗа – «Платформа-О».

Вскоре после этого советник гендиректора КамАЗа, руководитель проекта «Платформа-О» Владислав Полонский назвал срок, к которому зависимость стратегических ядерных сил России от продукции МЗКТ будет ликвидирована.