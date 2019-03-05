С 13 по 17 марта в Сочи пройдет финал конкурса управленцев «Лидеры России», за победу поборются 300 лучших руководителей со всей страны.

13 марта в Сочи начнется финал конкурса «Лидеры России», который является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

300 лучших руководителей со всей страны, которые смогли успешно преодолеть дистанционные и очные испытания, поборются за победу в самом масштабном кадровом проекте России. В первый день основной программы – Социальный день – конкурсантам предстоит провести открытые уроки в школах Сочи, после чего их ждет коллективная социальная акция на свежем воздухе.

Второй день финала – 14 марта – станет Днем развития. Утром в этот день состоится официальная церемония открытия. С приветственными словами выступят гости финала конкурса.

14 марта финалистов ждут мастер-классы наставников – успешных и эффективных руководителей из сферы государственного управления и частного бизнеса. Также в День развития пройдет панельная дискуссия с участием приглашенных губернаторов.

15 марта – День наставника. В этот день приглашенные наставники конкурса будут принимать активное участие в оценочных мероприятиях финала. Они посмотрят, как финалисты коллективно решают управленческие кейсы, и смогут оценить их работу. В этот день запланирована панельная дискуссия с участием членов клуба лидеров «Эльбрус». 16 марта конкурсантов ждут оценочные мероприятия, это будет Управленческий день.

Заключительный день финала – 17 марта. Он начнется с выездного командного спортивного мероприятия – экстремального забега с препятствиями по пересеченной местности. После этого участники вернутся на площадку финала, где пройдет торжественная церемония объявления победителей и награждение.

«Лидеры России» – проект, направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 16 проектов: кроме «Лидеров России» это еще студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки» и т.д.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как участие в конкурсе «Лидеры России» стало для многих управленцев трамплином в карьерном росте – они получили назначения и теперь проходят проверку реальной жизнью.