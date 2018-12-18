Девушка-продавец рассказала, как отправила в нокаут буйного покупателя

Во Владимире бывшая продавщица алкомаркета Карина Еремеева отправила в нокаут покупателя, пытавшегося избить другого посетителя.

Кадры инцидента попали на камеры видеонаблюдения, а позже их опубликовал в своем Instagram боец смешанного стиля британец Даррен Тилл.

Случай произошел 26 декабря 2016 года. На записи видно, как подвыпивший посетитель магазина бьет головой о холодильник пьяного мужчину, стоящего впереди него в очереди. Продавщица подошла к дебоширу и одним ударом отправила мужчину в нокаут.

Как сообщила «Комсомольской правде» сама девушка, свалить на пол буйного покупателя ей помогли навыки, полученные на занятиях тайским боксом.

«Среагировала только после сильного звука и увидела, что покупатель бьет другого головой об холодильник. Он бы ему точно голову разбил! Пришлось действовать быстро и применять навыки, полученные на уроках бокса. Но нападавший не успокаивался и хотел налететь уже на меня. Мало того, еще плюнул! Тогда пришлось ударить во второй раз», – рассказала Карина.

По словам девушки, мужчина лежал на полу еще не менее 10 минут. Приехавшие врачи диагностировали у него перелом лодыжки и увезли в больницу.

Напомним, в декабре 2018 года в подмосковной Ивантеевке покупатель круглосуточного магазина насмерть забил другого посетителя, который, по его мнению, задерживал очередь.