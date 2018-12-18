В Подмосковье избили насмерть тормозившего очередь покупателя

В подмосковной Ивантеевке покупатель круглосуточного магазина насмерть забил другого посетителя, по его мнению, задерживающего очередь.

Как сообщает «МК», погибшим оказался 47-летний местный житель Павел. Совершая покупки, он разговорился с продавцом, после чего подвергся нападению со стороны другого покупателя. От неожиданности Павел упал, а злоумышленник стал добивать его ногами. Сообщается, что никто из очевидцев даже не попытался остановить преступника. Тот остановился сам, поднял с пола купюру номиналом в тыс. рублей, которую обронила жертва, и скрылся с места преступления.

Бригаду скорой помощи вызвал сотрудник магазина, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Полицейским по горячим следам удалось задержать преступника. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. Задержанным оказался 42-летний местный житель, работающий сварщиком на заводе. На допросе он признался, что у него был первый день отпуска, он купил пару банок джин-тоника и торопился скорее оплатить покупку и начать отдыхать. По его мнению, убитый слишком долго болтал с продавцом о пустяках, не имеющих отношения к товару, и тем самым задерживал очередь. Тогда задержанный не выдержал и набросился на жертву.

«Что теперь делать, и не знаю! Убили кормильца семьи! Сейчас нахожусь в шоковом состоянии. А главное не пойму, за что лишили жизни отца и любимого мужчину. Он просто вышел на секунду в магазин, даже сотовый не взял с собой. Дочь учится платно в Москве на бухгалтера. У меня одной не хватит теперь денег для продолжения ее обучения», – сказала супруга убитого.

Отмечается, что по результатам экспертизы дело, возможно, будет переквалифицировано на более тяжкую статью.

Ранее была опубликована видеозапись драки покупательницы и директора продуктового магазина в городе Каменске-Уральский Свердловской области.